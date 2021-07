Incendio di bosco minaccia le case a S. Cassiano di Controne

Un incendio di bosco è scoppiato nella mattinata di oggi (25 luglio) a San Cassiano di Controne, in località Cocolaio. Le fiamme, sprigionatesi dalla vegetazione per cause ancora in corso di accertamento, si sono pericolosamente avvicinate, complice il vento, ad alcune abitazioni che si trovano nella zona montana del comune di Bagni di Lucca.

Sul posto sono intervenute le squadre Aib per lo spegnimento via terra e i vigili del fuoco a presidio delle abitazioni. In volo si è levato anche l’elicottero anticendio per spegnere dall’alto le fiamme.