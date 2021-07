Quattro feriti in un incidente nella notte: uno è in gravi condizioni

Quattro feriti in un incidente stradale avvenuto nel cuore della notte: uno di loro è in gravi condizioni ed è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello con il codice rosso.

E’ il bilancio di un brutto scontro avvenuto in via di Matraia a San Pancrazio, poco prima della mezzonotte di sabato sera. Nell’incidente sono rimasti feriti 4 ragazzi. Una delle due auto coinvolte è finita ribaltata fuori strada. All’interno c’era il ferito le cui condizioni sono apparse fin da subito più gravi: la centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano insieme ai mezzi della Croce Verde di Lucca e di Ponte a Moriano, facendo levare in volo l’elisoccorso Pegaso.

Oltre al ferito più grave, infatti, sono rimaste coinvolte nell’incidente altre tre persone: due sono state condotte con il codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca mentre una terza persona se l’è cavata con leggere escoriazioni ma è stata portata ugualmente in ospedale per accertamenti.