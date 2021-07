Vaccini Covid, Figliuolo: “Siamo all’ultimo miglio”

“Entro fine luglio il 60 per cento della popolazione sarà al sicuro. Dobbiamo percorrere l’ultimo miglio”.

E’ il commissario Figliuolo a dirlo in merito alla campagna vaccinale.

“Siamo al 55% della popolazione over 12 vaccinata – ha detto il generale – e a fine luglio arriveremo al 60% come previsto. E’ chiaro che tutto è subordinato all’arrivo dei vaccini, che in questo periodo stanno arrivando in maniera regolare, e al grande lavoro che si sta facendo con Regioni, Province, Difesa, Protezione Civile e il mondo delle associazioni”.