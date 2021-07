Covid e obbligo vaccinale per gli insegnanti, Speranza: “Siamo in fase di valutazione”

Obbligo vaccinale per gli insegnanti: il ministro della salute Roberto Speranza rende noto che è in corso una valutazione.

“Nessuna ipotesi è esclusa in questo momento – ha spiegato – Ci impegneremo, perché la scuola è una priorità. Nelle prossime valuteremo quale sarà lo strumento più efficace de far tornare tutti a scuola in presenza e senza didattica a distanza”.

“Dobbiamo lavorare – ha aggiunto – per tutelare la scuola in virtù della buona campagna vaccinale che stiamo facendo. Il 56% degli italiani ha ricevuto la seconda somministrazione e vogliamo riportare gli studenti in classe”.