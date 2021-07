Fiamme nella notte in una ditta che vende legna da ardere

Un incendio nel cuore della notte ha provocato danni ingenti in una azienda di legna da ardere in via della Torre a Santa Maria a Colle.

L’allarme è stato dato attorno alle 2,30. Sul posto si sono diretti nel minor tempo possibile i vigili del fuoco di Lucca, che hanno raggiunto la sede della ditta con più mezzi e un’autobotte. A quel punto sono iniziate le operazioni di spegnimento dell’incendio facilmente alimentato dal legname stoccato nel capannone.

Si indaga invece sull’origine del rogo le cui cause sono in corso di accertamento.