Morto l’imprenditore calzaturiero Aldo Chelini

Il mondo dell’imprenditoria lucchese perde uno dei suoi elementi di spicco. E’, infatti, scomparso all’età di 79 anni Aldo Chelini, noto industriale del settore calzaturiero: la notizia della sua morte si è velocemente diffusa a Lucca, dove Chelini era stato in passato presidente della Fondazione Banca del Monte, e nel 2020 riconfermato socio.

Chelini era un imprenditore impegnato anche a livello nazionale. Era stato infatti vicepresidente dei calzaturifici italiani, organismo in cui aveva portato le istanze del settore della lucchesia. Nel 2020 non era stato risparmiato dal coronavirus, ma si era rimesso dopo essere stato assistito dal personale dell’ospedale San Luca, che Chelini non aveva mancato di ringraziare.

Di recente la sua vita era divisa tra la Lucchesia – dove lo trattenevano gli impegni e gli affetti – e la Tunisia dove aveva scelto di trasferirsi. La salma sarà esposta dalle 12 di domani (28 luglio) nella chiesa parrocchiale di Segromigno in Monte dove alle 16 sarà celebrato il rito funebre.