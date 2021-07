Si schianta con l’auto ad Altopascio, grave un 32enne

Ha riportato un grave trauma cranico facciale un uomo di 32 anni di origini albanesi ma residente ad Altopascio che con la sua Hyundai si è schiantato dopo una carambola in corrispondenza della rotatoria di via di Valico, ad Altopascio, all’intersezione con la circonvallazione sud.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di oggi (27 luglio) per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Altopascio, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Le condizioni del ferito sono subito apparse gravi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza insieme ai vigili del fuoco, facendo levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso: l’eliambulanza lo ha portato al pronto soccorso di Careggi.

Gli agenti della polizia municipale hanno raccolto alcune testimonianze, attualmente al vaglio per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sembra che l’uomo, che si trovava da solo all’interno dell’auto, abbia perso il controllo del mezzo carambolando e finendo contro il muretto che delimita la rotatoria.