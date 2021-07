Coronavirus, casi triplicati in un giorno: 140 i positivi in provincia di Lucca

Casi di coronavirus quasi triplicati in sole 24 ore in provincia di Lucca. Ieri (27 luglio), infatti, i contagi erano 53: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati ben 140 in Lucchesia.

Un dato preoccupante anche quello della Toscana che dopo diversi mesi torna a superare quota 600 casi giornalieri.

Nel dettaglio, in provincia di Lucca, si sono registrati 45 casi nella Piana (Capannori 17, Lucca 25, Altopascio 2, Porcari 1)

Balzo di contagi in valle del Serchio con 33 nuove diagnosi: Villa Collemandina 4, Careggine 1, Castelnuovo 8, Fabbriche di Vergemoli 1, Pescaglia 4, Castiglione 2, Sillano Giuncugnano 1, Barga 6, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1, Coreglia 1, Borgo a Mozzano 2, Gallicano 1.

62 invece le diagnosi in Versilia (Forte dei Marmi 6, Pietrasanta 13, Seravezza 7, Camaiore 13, Stazzema 1, Massarosa 6, Viareggio 16).