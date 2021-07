Fa individuare il ladro che le ha rubato la bici

La polizia denuncia un ladro di biciclette e lo accompagna al Cpr.

L’uomo è stato fermato ieri pomeriggio (27 luglio), quando una donna, che aveva subito il furto della bici poche ore prima in via Fillungo, la riconosce ferma in piazzale Ricasoli e chiama la polizia. Individuato il ricettatore di origini cingalesi, irregolare, oggi è stato accompagnato a Gorizia per la successiva espulsione.

Le volanti sul posto hanno individuato l’uomo, volto noto per reati specifici, seduto su una panchina vicino alla bici. Dal controllo sulla persona è emerso che questi aveva in tasca i documenti della vittima del furto, presi dalla borsa che la donna aveva lasciato nel cestino della bici. Condotto negli uffici è stato denunciato per ricettazione mentre la signora è rientrata in possesso della sua bici.

Già diversi mesi fa la stessa persona fu arrestata e accompagnata in Sardegna per la successiva espulsione dal territorio nazionale. Trascorsi i 90 giorni senza aver potuto effettuare l’espulsione è stato rimesso in libertà ed è tornato a Lucca. In questi mesi i furti di biciclette a Lucca si erano quasi azzerati. Avevano ripreso solo da alcune settimane, cioè da quando lo stesso era stato notato transitare per le vie del centro. Gli uomini dell’ufficio immigrazione della Questura di Lucca si sono subito messi all’opera per l’espulsione e stamattina è stato condotto al centro di identificazione ed espulsione di Gorizia.