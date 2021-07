Delitto di Halloween, nuovo processo? I legali cercano nuovi testimoni

Delitto di Halloween, nuovo processo? Il caso dell’omicidio di Manuele Iacconi torna alla ribalta

Dopo la sentenza in Cassazione che ha condannato, in via definitiva, i due maggiorenni, Federico Bianchi e Alessio Fialdini, a 15 anni e 8 mesi il primo e a 18 anni il secondo, i legali, avvotato Sandro Guerra e Emilio Soppelsa, cercano nuovi testimoni.

Secondo la difesa ci sarebbero almeno due persone che hanno assistito ai fatti e che potrebbero contribuiire alla revisione del processo.

L’appello dei legali è rivolto a chi era presente: “Chi ha visto parli”.