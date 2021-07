Green Pass, senza si rischiano sanzioni da 400 a mille euro

Come noto dal prossimo 6 agosto la carta verde diventa obbligatoria per poter partecipare a convegni, fiere, per andare a cenare in ristoranti al chiuso e per andare nei musei.

Il governo ha messo un punto fermo sulle multe, rivolte sia agli esercenti che ai clienti che non rispettino le regole