Un uomo in gravi condizioni e una donna che viaggiava con lui in moto trasportata al pronto soccorso. E’ il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio (29 luglio) attorno alle 17,20 in via Pesciatina a Borgo Nuovo.

Stando ad una prima ricostruzione della polizia municipale, lo scontro è avvenuto di fronte all’ingresso della sala giochi Las Vegas, dove un Fiat Doblò si accingeva ad entrare.

Per cause che sono in corso di accertamento, a quel punto è avvenuto lo scontro con la moto Yamaha che arrivava da Lucca e dove in sella c’erano due persone, un uomo e una donna.

L’urto è stato molto violento: i due sono stati sbalzati violentemente a terra. Subito è stato dato l’allarme al 118. La centrale operativa ha inviato più ambulanze ed ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso. Fin dall’inizio le condizioni più gravi sono apparse quelle dell’uomo alla guida della moto, che è stato trasferito in ospedale con il codice rosso a Cisanello per un trauma cranico facciale. La donna che era con lui è stata portata all’ospedale di Lucca, con il codice rosso ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Non sono mancati i disagi per il traffico. Sul posto, per bonificare la strada dopo la perdita di liquidi dai mezzi dovuti allo scontro, sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Quello della Pesciatina non è stato l’unico incidente che ha coinvolto una moto. Sul raccordo dell’A11, un motociclista che viaggiava da solo ha perso il controllo della due ruote ed è andato a schiantarsi contro il guard rail. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma è stato condotto ugualmente al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, per gli accertamenti del caso.