Auto in fiamme in un parcheggio nei pressi del S. Luca

Tre auto danneggiate da un incendio in un parcheggio nei pressi dell’ospedale San Luca. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi (30 luglio). Le fiamme si sono sviluppate, per cause da accertare, da un veicolo in sosta in un’area nelle vicinanze del nosocomio.

L’incendio ha danneggiato anche altre due auto che erano parcheggiate vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.