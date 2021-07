Covid e variante Epsilon: sarebbe resisente ai vaccini e agli anticorpi

Covid, spunta una nuova variante: si chiama Epsilon.

In realtà non si tratta di una variante nuova, e nemmeno pericolosa. Ma la Epsilon sarebbe resistente ai vaccini.

La variante Epsilon nasce in California ed è stata registrata nel 2020. Pochi i focolai e negli Usa non era considerata neanche come una variante preoccupante.

Da uno studio pubblicato su Science si legge però che la variante Epsilon è resistente agli anticorpi generati dai vaccini e anche agli anticorpi sviluppati in seguito all’infezione.

Al momento, per la comunità scientifica non si tratterebbe di una minaccia ma di una situazione da monitorare.