Lucca seconda provincia in Toscana per nuovi contagi da coronavirus: altri 111 casi

Sono 111 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Un numero che si conferma stabile rispetto a ieri, ma il dato preoccupa a livello regionale. La Lucchesia infatti è seconda per numero di positivi soltanto a Firenze, in una Toscana dove anche oggi si registrano 720 nuove infezioni.

63 i nuovi casi nella Piana (Porcari 6, Lucca 36, Altopascio 6, Capannori 15).

Diciotto i casi in Valle (Vagli 1, Castelnuovo Garfagnana 5, Pieve Fosciana 2, Villa Collemandina 1, Coreglia 3, Barga 4, Bagni di Lucca 1, Gallicano 1).

Tenta i casi in Versilia (Stazzema 2, Forte dei Marmi 2, Massarosa 6, Seravezza 3, Pietasanta 5, Camaiore 5, Viareggio 7).