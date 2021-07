Aggredisce un giovane e danneggia 6 motorini: denunciato

In preda ai fumi dell’alcol ha creato momenti di caos in centro storico, prima danneggiando alcuni motorini in sosta nella zona di Porta Elisa, poi aggredendo un ragazzo a Porta San Gervasio.

La notte “brava” di un 43enne residente nel Lazio è terminata con una denuncia a piede libero da parte della polizia che lo ha rintracciato grazie alle descrizioni di alcuni testimoni che, poco prima della mezzanotte, lo hanno visto in azione.

Per la polizia sarebbe stato lui ad aggredire un ragazzo di 34 anni, procurandogli ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Non contento, il 43enne si sarebbe accanito anche contro 6 motocicli in sosta. Con l’aiuto dei testimoni gli uomini della Volante della Questura di Lucca hanno individuato il 43ennee lo hanno accompagnato in Questura per le formalità di rito, denunciandolo per danneggiamenti e lesioni personali. È al vaglio della divisione anticrimine la sua posizione per l’emissione di un figlio di via obbligatorio dal territorio del comune di Lucca