Paolo Provvidenti vice comandante dei carabinieri di Lammari

È arrivato il trasferimento ufficiale in qualità di vice comandante della Stazione carabinieri di Lammari, nella Compagnia Carabinieri di Lucca per Paolo Provvidenti.

Dopo numerosi anni di pronto intervento , quasi diciassette ininterrottamente, questa nuova sfida.

“Mi auguro di svolgere nel migliore dei modi il mio nuovo ruolo – afferma- In questo senso, collaborerò con il comandante della Stazione , il luogotenente D’Alessandro, una bravissima persona, molto competente ed altri 4 uomini fra appuntati e carabinieri. Questi sono gli uffici nei quali ha operato il Maresciallo in congedo Maccarone Antonio, venuto a mancare recentemente, stimato maresciallo ben voluto da tutta la cittadinanza. Spero di poter seguire le sue orme sopratutto per quello che riguarda il rapporto umano che amava avere nella sua opera di servitore dello stato”.

Paolo Provvedenti è stato per anni a Viareggio e porta con sè anche i riconoscimenti che negli anni gli sono stati assegnati per meriti di servizio, fra cui una medaglia d’argento al merito civile della Repubblica concessa per il salvataggio di un civile durante la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, un encomio concesso per il salvataggio di un aspirante suicida avvenuto a Viareggio nell’agosto del 2011, un encomio concesso per il salvataggio di tre fratelli volati nell’auto dentro un torrente in piena nel febbraio 2019, un encomio concesso per la rapina a mano armata sventata il 6 aprile del 2016 in una tabaccheria di Lucca ed il successivo arresto dei rapinatori.