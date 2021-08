In scooter contro un’auto, grave un 16enne

Un terribile scontro, un volo dallo scooter terminato sotto la macchina. Un 16enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi pomeriggio (1 agosto) in via Pascoli, a Gallicano. E’ stato condotto d’urgenza, con il codice rosso a Cisanello, per un grave trauma ad una gamba. Rischia una semi amputazione dell’arto, secondo le prime valutazioni del personale sanitario che lo ha soccorso.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15,40. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella ad uno scooter quando è andato a scontrarsi contro un’auto. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza ed ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso ma l’intervento dell’eliambulanza non è stato possibile a causa del forte vento. Il 16enne è stato quindi accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Cisanello con il codice rosso.