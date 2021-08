La Lecciona non si tocca. Manifestazione ieri (31 luglio) a Viareggio

Una ventina di appartenenti al coordinamento “La Lecciona non si tocca”, del movimento No Asse e di Apuane Libere hanno contestato il presidente della Regione Toscana Giani al Principe di Piemonte per ribadire l’importanza della difesa del territorio.

“Dalle montagne delle Apuane al Parco naturale di Migliarino Masssciuccoli San Rossore le politiche del profitto devono arrestarsi di fronte alla difesa della natura e dei beni comuni – hanno spiegato -. La ciclovia tirrenica ha il suo percorso logico e naturale nel viale dei Tigli e non nella riserva naturale della Lecciona.