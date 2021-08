Pestati e rapinati dalla baby gang, due minorenni in ospedale

Pestati e rapinati da una baby gang, che li ha aggrediti in piazza d’Azeglio a Viareggio, attorno alle 5 di stanotte (1 agosto).

Un altro episodio di violenza nel fine settimana, ancora una volta nella centralissima piazza viareggina. Secondo la ricostruzione della polizia che indaga sulla rapina un gruppo di giovani – a quanto pare minorenni – hanno preso di mira due ragazzi di 15 e 16 anni. Li hanno picchiati e poi si sono impossessati del loro scooter dandosi alla fuga.

Le due vittime sono state soccorso dal 118, che ha condotto entrambi al pronto soccorso del Versilia con lievi lesioni mentre gli agenti hanno iniziato le indagini del caso.

Sono in corso accertamenti per verificare attentamente i fatti accaduti, almeno per quel che riguarda l’antefatto.

Al momento uno dei due giovani portati in ospedale è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni mentre l’altro sta ancora terminando l’iter diagnostico