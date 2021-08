Spara con una pistola a pallini e ferisce un 40enne

Ha colpito di striscio un passante, mentre sparava in aria con una pistola giocattolo caricata a pallini. La vittima, un 40enne, è stato medicato dal 118 dopo essere stato attinto, per fortuna in modo soltanto superficiale, alla testa.

E’ successo nella serata di ieri (31 luglio) a Camigliano, in via del Gomberaio. Alcuni abitanti della zona, attorno alle 22,50 hanno chiamato il 118 spiegando che c’era un uomo ferito alla testa dal pallino di una pistola giocattolo. Informazioni confuse, rese in un primo momento e nella concitazione, parlavano di un incidente avvenuto durante una lite. Ma sul fatto hanno compiuto accertamenti i carabinieri, fatti arrivare sul posto dai sanitari.

In pochi minuti l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo è arrivata sul luogo del singolare episodio, verificando le condizioni del 40enne rimasto ferito. Fortunatamente non è stato necessario trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale, ma il personale dell’associazione di volontario ha condotto l’uomo in sede dove è stato possibile medicarlo.