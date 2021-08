Famiglia in difficoltà al passo Lucese: soccorsi dai vigili del fuoco

Tanta paura nella nottata di oggi (2 agosto) per una famiglia olandese che si è persa durante un’escursione sul monte Pedone, l’altura più meridionale delle Alpi Apuane nel territorio fra il Comune di Camaiore e quello di Pescaglia,



In tre, madre, padre e bambino di 10 anni, si erano avventurati per una escursione sui monti della Versilia ma a un certo punto, al passo Lucese, ai piedi del monte, hanno capito di non saper più rientrare al punto di partenza della loro camminata e hanno chiamato i soccorsi. Per rintracciarli sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno triangolato il segnale emesso dal cellulare in uso alla coppia per individuare la posizione.

È partita così l’operazione per il recupero dei tre, intorno alla mezzanotte, con il contatto e il recupero avvenuto intorno alle 2 di notte. I tre erano in buone condizioni fisiche e sono stati accompagnati al proprio alloggio. Un po’ di spavento ma, fortunatamente, l’avventura ha avuto un lieto fine grazie al prezioso intervento dei vigili del fuoco.