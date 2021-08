Morto lo storico volontario della Croce Verde di Ponte a Moriano, Pietro Andreini

Lutto alla Croce Verde di Ponte a Moriano. È morto oggi (2 agosto) Pietro Andreini. Ad annunciarlo sono il consiglio direttivo ed i volontari della associazione.

Pietro nei molti anni di volontariato è stato una colonna portante della Croce Verde. Volontario, donatore di sangue, consigliere e responsabile del gruppo protezione civile, di cui è stato uno dei fondatori.

Sempre in prima linea sia quando c’era bisogno per servizi con le ambulanze o per partire per gli interventi della protezione civile, sia nell’organizzare le molte manifestazioni dell’associazione.

Alla famiglia le più sentite condoglianze della Croce Verde di Ponte a Moriano cui si aggiungono quelle della redazione tutta di Lucca in Diretta.