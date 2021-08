Rapina violenta ai danni di una coppia di turisti francesi al Forte: via l’orologio di valore

Rapina violenta ai danni di due turisti francesi a Forte dei Marmi: via un orologio di grande valore.

È successo intorno all’1 di stanotte (2 agosto) in via Piave a Forte dei Marmi, dove una coppia di turisti francesi ha subìto una rapina ad opera di due uomini a bordo di una moto.

I rapinatori, per intimorire la vittime, hanno dapprima esploso in aria tre colpi con una pistola a salve, poi con il calcio della pistola hanno colpito l’uomo alla testa e gli hanno sfilato un orologio Patek Philippe di ingente valore, per darsi infine alla fuga.

La vittima ha riportato lievi lesioni. Sul tema sono in corso indagini da parte della polizia.