Un’anziana ferita, trasportata in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca. È questo il bilancio di un incidente occorso poco prima delle 19 di oggi (3 agosto) al passaggio pedonale nella viabilità di ingresso a Porta Sant’Anna.

Per una dinamica al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, una anziana in bicicletta è stata urtata da una Bmw X5 di colore nero proprio all’altezza delle strisce pedonali. La donna è stata sbalzata dal mezzo ed è rimasta distesa sull’asfalto in attesa dei soccorsi. Sempre cosciente e molto dolorante è stata poi accompagnata con l’ambulanza inviata dalla centrale unica del 118 all’ospedale San Luca di Lucca in codice giallo.

Foto 3 di 9

















Inevitabili i disagi, in attesa dei rilievi per l’incidente, per l’accesso a piazzale Verdi.