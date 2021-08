Campagna vaccinale, nella Piana di Lucca si sfiora il 67 per cento delle somministrazioni

Prosegue la campagna vaccinale nel territorio della Asl Toscana Nord Ovest.

A ieri (2 agosto) le vaccinazioni effettuate erano 1.278.185, di cui 742217 per prime dosi, tra ultraottantenni (94926), altre fasce d’età (464352), soggetti vulnerabili per patologia (75659), operatori sanitari e sociosanitari (35.90), operatori scolastici (25798), caregiver di soggetti vulnerabili (14471) tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco etc (31021).

Sono stati vaccinati 350361 uomini e 391856 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri apparteneva alla fascia 60-69 con 133817 vaccinati; quindi la fascia 50-59 con 132978 vaccinati; subito dopo la fascia 70-79 con 125207 vaccinati; segue la fascia di età 40-49 anni con 114506 vaccinati; viene poi la fascia d’età 80-89 con 86463; quindi la fascia 30-39 con 64.572; la fascia 20-29 con 48354; la fascia oltre i 90 anni con 20629; ultima la fascia 0-19 con 15691 vaccinati.

Dei nuovi contagiati solo l’1 per cento era vaccinato con entrambe le dosi.

Nella Piana di Lucca le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 88455 con prime dosi e 73751 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 66,8%. In Valle del Serchio le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 21939 per prime dosi e 20392 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 69,4%. In Versilia le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 83116 prime dosi e 67774 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 68,4%.