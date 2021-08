Nuova manifestazione, molto partecipata, al Campo Balilla per dire no al green pass. Oltre 1000 persone si sono ritrovate a partire dalle 18 di oggi (3 agosto) sugli spalti delle mura nello stesso luogo della manifestazione del 25 aprile scorso contro l’obbligo di uso delle mascherine.

L’inno nazionale e il Nessun dorma di Puccini e le bandiere tricolori (alcune anche di partito) hanno scandito i tempi della manifestazione in cui gli organizzatori hanno parlato del certificato verde come ‘misura anticostituzionale‘. L’invito, però, è alla resistenza passiva: non prendersela, insomma, contro le forze dell’ordine che elevano verbali e che sono obbligati a farlo.

di 32 Galleria fotografica Manifestazione per dire no al green pass all'ex campo Balilla









Foto di Paolo Pinori