Sporcizia e rumore per gli storni, arrivano i dissuasori sonori

Dissuasori sonori contro gli storni in centro storico. È questa la decisione dell’amministrazione comunale dopo le polemiche per la presenza di gruppi di uccelli che, soprattutto nella zona di via della Cittadella, hanno creato negli ultimi mesi problemi per il rumore, ma anche di carattere igienico sanitario.

Per provare a superare il problema in maniera non invasiva si è pensato a provvedere ad installare dissuasori sonori, ovviamente ad ultrasuoni e non udibili da orecchio umano. Per farlo è necessario realizzare un allacciamento elettrico che consiste nell’inserimento nella centralina esistente che serve la zona di un differenziale e di un orologio collegato a una linea elettrica lunga 200 metri.

L’intervento sarà realizzato da Lucca Riscossioni e Servizi per un prezzo pari a mille euro Iva compresa.