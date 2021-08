Cade con il paracadute a Marlia, giovane si frattura le gambe

Cade con il paracadute da circa 10 metri in un campo poco lontano da via del Parco a Marlia. È successo poco dopo le 14,10 di oggi (4 agosto) a un ragazzo con una dinamica ancora tutta da chiarire, visto che non si è capito da dove si sia lanciato.

Il ragazzo, comunque sempre cosciente, ha riportato numerosi traumi in particolare agli arti inferiori, e con l’elisoccorso Pegaso – che è riuscito ad atterrare lì vicino – è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello. L’intervento è terminato, con l’arrivo a Pisa, poco prima delle 15,15.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti – oltre a Pegaso – l’automedica di Lucca e l’ambulanza della Misericordia di Marlia.