Finisce a terra con il motorino e sbatte la testa: grave un 17enne

Finisce a terra con il motorino ed ha una crisi epilettica. È successo questa mattina (4 agosto) a Strettoia.

Il ragazzo, un 17enne, per cause ancora al vaglio, è finito a terra riportando un trauma cranico che forse ha scatenato la crisi compulsiva.

Inizialmente è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Versilia, da dove però è stato poi trasferito alla neurochirurgia dell’ospedale di Livorno per i controlli del caso. Non corre pericolo di vita.