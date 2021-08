Lutto ad Altopascio per la morte di Giancarlo Biagini

Con commozione la Lega di Altopascio esprime le più sentite condoglianze all’amico e segretario comunale di Fratelli d’Italia Valerio Biagini per la scomparsa del padre.

“Giancarlo era una grande persona – dicono dal partito – e un amico di tutti e la sua scomparsa è una grave perdita per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo; alla sua famiglia va tutta la nostra più autentica vicinanza. Informiamo la cittadinanza che in segno di rispetto abbiamo deciso di annullare il gazebo di domattina, giovedi 5 agosto, che quindi non si terrà”.