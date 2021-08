Rischia di perdere il piede dopo lo scontro in moto contro un’auto

Grave incidente stradale in nottata, poco dopo le 23, in via delle Ville a Segromigno in Monte. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto, per cause al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Il conducente dell’auto, dopo il violento scontro, non si sarebbe fermato a prestare il primo soccorso per il centauro che è stato violentemente sbalzato sulla carreggiata. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: all’arrivo dell’auto medica e dell’ambulanza della Misericordia di Santa Gemma aveva perso molto sangue e soprattutto aveva subito una amputazione parziale del piede.

Per questo motivo i sanitari hanno deciso di allertare l’elisoccorso Pegaso che ha condotto il ferito in codice rosso al Centro traumatologico ortopedico di Firenze dove sarà operato per cercare di salvare la funzionalità completa dell’arto.

Intanto è caccia al pirata della strada coinvolto nell’incidente.