Si infortuna mentre percorre il sentiero del Monte Forato

La stazione di Lucca del Soccorso Alpino è intervenuta nel pomeriggio sul Monte Forato per soccorrere un’escursionista originaria dell’Umbria che ha riportato un trauma alla caviglia mentre percorreva il sentiero Cai 12 che dal Monte Forato scende a Fornovolasco.

La squadra ha provveduto a stabilizzare l’infortunata e a trasportarla a valle, dove è stata presa in consegna dall’ambulanza.

Ieri il Soccorso Alpino è stato attivato sempre sul monte Forato con la stazione di Querceta per un infortunio molto simile. In quella circostanza il Pegaso 3 con il tecnico di elisoccorso ha risolto in autonomia nonostante la vegetazione molto fitta.