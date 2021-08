Fornovolasco, bagnanti nel torrente pericoloso: scatta il divieto di accesso fino a settembre

Scatta l’ordinanza per il divieto di accesso al torrente Turrite di Petrosciana, nel tratto interno di Fonrovolasco. Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ha firmato il provvedimento dopo le segnalazioni della popolazione, con le quali si denunciava la presenza di alcuni bagnanti nel torrente.

La conformazione del torrente risulta pericolosa per la balneazione e il primo cittadino ha deciso di intervenire per prevenire situazioni di pericolo per i bagnanti.

Il divieto resta in vigore fino al 15 settembre 2021: possono accedere al torrente coloro che siano accompagnati da guide ambientali.