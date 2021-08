Movida sulla marina di Torre del Lago, stop alla musica alle 1 di notte: ordinanza del sindaco

Stop all’una per la musica sulla Marina di Torre del Lago. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, in qualità di autorità sanitaria, ha firmato questa mattina l’ordinanza che vieta ai pubblici esercizi ubicati presso il Viale Europa – Marina di Torre del lago di effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale sia all’aperto che al chiuso non oltre le ore 01.00 a far data dal giorno venerdì 6 agosto 2021 fino al 31 agosto 2021″.

L’obiettivo è quello di limitare le occasioni di assembramento, possibile causa di contagio da Covid19.

Ol provvedimento prende atto delle riflessioni sviluppate nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura il 21 luglio scorso e richiama la nota del commissariato di Polizia con la quale si pone alla valutazione dei Sindaci la possibilità di sospendere l’allietamento musicale o quantomeno prendere tutti i provvedimenti di propria competenza tesi a limitare le situazioni di assembramento che inevitabilmente si creano a motivo della suddetta possibilità concessa”.

“Il Comune – si legge nell’ordinanza – si riserva l’estensione del provvedimento a ulteriori aree del territorio comunale, qualora le forze dell’ordine o Municipale dovessero rilevare e relazionare in ordine a problematiche simili o analoghe a quelle già segnalate dal commissariato di Polizia”.

Il mancato rispetto dell’ordinanza sarà segnalato dagli organi di controllo e di vigilanza all’autorità giudiziaria competente al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché della sanzioni amministrative.