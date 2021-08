Riconosciuto come autore di un furto in auto: denunciato dalla polizia

Nella mattinata di ieri (4 agosto) personale della squadra volanti del commissariato di polizia di Viareggio, ha denunciato un 35enne di origine tunisina per il reato di furto aggravato.

Il personale transitando per la zona della Darsena ha riconosciuto dagli abiti che indossava, l’uomo che era rimasto impresso dalle immagini di sorveglianza di una telecamera mentre, nella giornata del 2 agosto, perpetrava un furto a bordo di un’auto parcheggiata in via Coppino.

Lo stesso è stasto accompagnato al commissariato dove, accertata la sua posizione di irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato anche per l’inottemperanza alla legislazione sugli stranieri.