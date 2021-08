Si ferisce al volto mentre lavora: in ospedale

Incidente in ditta nelle prime ore di oggi (5 agosto) all’azienda di imballaggi Selene di via per Vicopelago a Pontetetto.

Per cause ancora al vaglio un dipendente, intorno alle 6 del mattino, è rimasto ferito mentre lavorava.

Immediati i soccorsi che hanno condotto l’uomo, con una profonda ferita lacero-contusa al volto, all’ospedale San Luca di Lucca in codice di media gravità. Il lavoratore non corre pericolo di vita.