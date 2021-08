Colombini chiede i danni, i capigruppo di maggioranza: “Pretesa infondata, non ci intimorisce”

Richiesta di risarcimento danni per presunta diffamazione a mezzo stampa dal presidente del Puccini e la sua Lucca Festival Andrea Colombini, intervengono i capigruppo di maggioranza. Roberto Guidotti (Pd), Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) e Claudio Cantini (Lucca Civica) rispondono con una nota congiunta alle anticipazioni di Lucca in Diretta.

“In merito alle indiscrezioni giornalistiche – si legge – confermiamo di aver ricevuto dal signor Andrea Colombini richiesta di risarcimento danni in ordine al mero dissenso da noi legittimamente espresso, quali capigruppo delle liste di maggioranza, in occasione del suo intervento alla seduta comunale del 25 febbraio 2021 sulle misure necessarie ad uscire dalla grave pandemia in atto, che egli ha più volte mostrato di minimizzare”.

“Tale del tutto infondata pretesa – dicono – che abbiamo già provveduto ad inoltrare ai nostri legali Luca Cantini e Luisa Torre, non ci intimorisce in alcun modo ed il signor Colombini sappia che continueremo in ogni sede a professare serenamente il nostro libero pensiero a tutela della collettività, rammentandogli peraltro, come egli ben sa, che il nostro ordinamento democratico prevede l’istituto della lite temeraria“.