In due si perdono sul Pisanino: task force per i soccorsi

Intervento di vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e 118 nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Pisanino.

Due persone, infatti, si sono trovate in difficoltà in zona Zucchi di Cardeto. Sul posto è arrivato a supporto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco e un nucleo di vigili del fuoco a terra fermo in Val Serenaia. Sul luogo dove i due dispersi sono stati individuati dall’elicottero in sorvolo si sono diretti invece i tecnici del Soccorso Alpino.