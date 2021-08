Green pass, ok il primo giorno di controlli. Alcol fra giovani e giovanissimi: fioccano le multe

Alcol fra minorenni e giovani, ficcano i controlli e le multe. Ok, invece, le prime verifiche del rispetto della normativa sul green pass.

Durante il consueto servizio interforze finalizzato anche a prevenire e contrastare situazioni di degrado nelle zone che gravitano intorno alla movida, a cui hanno partecipato congiuntamente la polizia, i carabinieri e la polizia municipale di Lucca, cinque minorenni sono stati sorpresi a consumare bevande alcooliche nei vicoli del centro. I genitori sono stati convocati in caserma per l’affidamento dei figli. Tre di loro erano stati trovati in vicolo San Pierino alle 23, due in via della Polveriera a mezzanotte.

Due gruppi di ragazzi, invece, sono stati sanzionati dalla polizia municipale per violazione del regolamento urbano. In particolare

due ragazzi sono stati trovati nel chiostro di San Martino a consumare bevande in bottiglie di vetro su suolo pubblico, cosa vietata e sanzionata con 100 euro di multa.

Quattro ragazze erano invece nei giardini adiacenti alla discesa del Caffè delle Mura intente a consumare una bottiglia di vino. Infatti il regolamento di polizia urbana vieta il consumo di bevande alcooliche nei parchi e nelle aree verdi, e lo sanziona con una multa da 80 euro.

Infine, ai fini della verifica delle norme sul green pass, sono stati controllati diversi ristoranti, solo dove vi erano clienti seduti ai tavoli al chiuso, riscontrando ovunque il rispetto della normativa.