Covid 19, positivo a un primo controllo il sindaco di Bagni di Lucca Michelini

Covid-19, positivo il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, ma si attende la verifica del tampone molecolare.

“Il sindaco – si legge sulla pagina Facebook del Comune – ci tiene a informare i cittadini che, a seguito di un controllo eseguito per scrupolo, è risultato leggermente positivo al Covid-19. Attualmente è in attesa del tampone molecolare per una conferma definitiva”.