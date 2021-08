Green pass, il ministro Lamorgese: “I gestori dei locali non possono controllare i documenti di identità”

Green pass: i gestori dei locali non possono controllare i documenti dei clienti per verificare l’identità del proprietario della carta verde.

A chiarirlo è stata la ministra Luciana Lamorgese. “Il rispetto delle regole è importante – ha dichiarato, facendo sapere che sono probabili controlli a campione da parte della polizia amministrativa – I gestori dei locali però, non possono procedere con la verifica dei documenti di identità. Non si può pensare che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza. Al riguardo è in via di preparazione una circolare”,