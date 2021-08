Toscana a rischio zona gialla a fine agosto

Toscana a rischio zona gialla entro la fine del mese di agosto.

È cresciuto dell’1 per cento in 4 regioni il tasso di occupazione di terapie intensive da parte di pazienti Covid in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Toscana.

I rilevamenti sono delll’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

“I responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid, il 90%, non sono vaccinati, e ciò conferma che il vaccino è l’arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori – spiega Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie ed ospedaliere (Fiaso) – L’allarme sulla ripresa dei ricoveri, alcuni gravi da richiedere la rianimazione, conferma la necessità di non abbassare la guardia e di proseguire nella campagna di vaccinazione”.