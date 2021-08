I forestali di Empoli hanno fermato a Fucecchio due persone che trasportavano rifiuti senza autorizzazione sequestrando il furgone con oltre 500 chili di imballaggi di cartone.

A bordo vi erano due persone di origini marocchine ma nessuna delle due era il proprietario del mezzo. Questi trovava all’estero e aveva affidato loro l’attività di raccolta rifiuti, in quel giorno provenienti da una ditta della provincia di Lucca.

Foto 2 di 2



Dagli accertamenti svolti è emerso che il titolare della ditta individuale, proprietario del mezzo, era autorizzato al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi derivanti da lavori edili ma non al ritiro di rifiuti di terzi.

Si trattava quindi di trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, per cui i due sono stati denunciati per attività di gestione illecita di rifiuti non pericolosi.