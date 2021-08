Vaccini, nella Piana di Lucca oltre il 70% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose

Continua a salire la percentuale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino nel territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

In particolare nella Piana di Lucca sono salite a 93583 prime dosi mentre a 79970 i cicli completi per una percentuale che si attesta al 70,4%. Tra i più vaccinati gli over 80 con il 90,9. A seguire le fasce d’età dai 70 a 79 anni con l’88,6%, da 60 a 69 anni con 82,9%, da 50 a 59 anni con il 74,4%, da 40 a 49 anni con il 66,3%, da 30 a 39 anni con il 58,7%, da da 20 a 29 anni con il 57,7% e da 12 a 19 anni con il 33,8%. In Valle del Serchio sono invece 22740 le prime dosi iniettate e 21783 i cicli completi per una percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose pari al 72,7%. Anche qui gli over 80 sono la fascia più vaccinata con il 90,6%. Seguono le fasce da 70 a 79 anni con l’88,6%, da 60 a 69 anni con l’82,7%, da 50 a 59 anni con il 74,3%, da 40 a 49 anni con il 68%, da 30 a 39 anni con il 60,1%, da 20 a 29 anni con il 61,3% e da 12 a 19 anni con il 35,8%.

In Versilia sono state complessivamente effettuate 87264 prime dosi e 76409 cicli completi per una percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose pari al 71,9%. Dopo gli over 80 con il 92,5 di vaccinati ci sono le fasce da 70 a 79 anni con l’89,4%, da 60 a 69 anni con l’84,7%, da 50 a 59 anni con il 74,9%, da 40 a 49 anni con il 66,5%, da 30 a 39 anni con il 59,6%, da 20 a 29 anni con il 58,2% e da 12 a 19 anni con il 31,7%.

A ieri (9 agosto) le vaccinazioni effettuate su tutto il territorio dell’azienda Usl toscana nord ovest erano 1354043, di cui 777865 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.912), altre fasce d’età (499.387), soggetti vulnerabili per patologia (75.889), operatori sanitari e sociosanitari (36.009), operatori scolastici (25.835), caregiver di soggetti vulnerabili (14.432) tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco (31.401). Sono stati vaccinati 369.185 uomini e 408.680 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (9 agosto), apparteneva alla fascia 50-59 con 135.831 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 135.070 vaccinati; subito dopo la fascia 70-79 con 125.755 vaccinati; segue la fascia di età 40-49 anni con 118.522 vaccinati; viene poi la fascia d’età 80-89 con 86.552; quindi la fascia 30-39 con 70.957; la fascia 20-29 con 61.328; la fascia 0-19 con 23.207 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20.643.