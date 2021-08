Ancora un attacco di lupi in Garfagnana: sbranato un animale a Fosciandora

Ancora lupi, o ibridi, in azione in Garfagnana. Dopo gli attacchi a Camporgiano e Sillico, si è registrato un nuovo episodio a Fosciandora.

A segnalarlo è un cittadino, che invia anche la foto di un animale sbranato. Non è il primo episodio a Fosciandora: lo scorso anno un capriolo è stato ucciso vicino alle case.

Alcuni giorni fa in Toscana, per far fronte alla problematica, è nata la task force lupo. Uno strumento di coordinamento costituito sotto la direzione della vicepresidenza della Regione che sarà punto di riferimento per gli allevatori della Toscana con l’obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire e gestire le varie tematiche attinenti agli attacchi di lupi alle greggi.