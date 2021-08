Covid19, i contagi tornano a salire: altri 75 in provincia di Lucca. Balzo in Toscana

Balzo dei contagi in Toscana. L’andamento della pandemia segnala un aumento delle positività in regione: il trend, se confermato, potrebbe portare la Regione ad entrare in zona gialla già alla fine d’agosto. Potrebbe tornare così obbligatorio l’uso della mascherina, anche all’aperto. Rispetto a ieri le nuove diagnosi di covid sono 774.

In aumento i contagi anche in provincia di Lucca: rispetto a ieri si è saliti dai 44 casi fino ai 75 delle ultime 24 ore. Dieci i nuovi casi in Valle del Serchio (Fosciandora 1, Coreglia 3, Gallicano 2, Bagni di Lucca 1, Castelnuovo 1, Borgo a Mozzano 1, Barga 1).

Nella Piana di Lucca, invece, le nuove positività sono 29 (Villa Basilica 2, Montecarlo 2, Altopascio 7, Capannori 6, Lucca 11, Porcari 1).

Ben 36 invece le nuove diagnosi in Versilia (Seravezza 5, Viareggio 18, Forte dei Marmi 2, Pietrasanta 4, Massarosa 3, Camaiore 4).