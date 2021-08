Frontale fra due auto in via di Montecarlo: 34enne in elisoccorso a Cisanello

Incidente frontale fra due auto dalla dinamica tutta da chiarire nella serata di oggi (11 agosto) a Montecarlo in via di Montecarlo davanti alla tenuta del Buonamico.

A scontrarsi, forse per una disattenzione, due vetture guidate da due ragazze. Ad avere la peggio è stata una 34enne per cui è stato necessario far atterrare l’elisoccorso Pegaso, che ha disposto il trasporto urgente all’ospedale pisano di Cisanello.

Serie le condizioni anche dell’altra donna coinvolta nell’incidente, che però per il politrauma è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca.