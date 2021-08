Si scontrano in moto con un’auto, due feriti gravi

Due feriti in modo grave in un incidente stradale sulla via Sarzanese. E’ il bilancio di uno scontro tra una moto e un’auto, avvenuto, poco dopo le 10,30 di oggi (11 luglio) all’incrocio con via del Palazzaccio, nella frazione di Nave.

A rimanere feriti sono stati i due a bordo di una moto: l’impatto con l’auto è stato violento e i due sono stati sbalzati a terra, a qualche metro di distanza. L’allarme è stato dato immediatamente. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze che si sono occupati di soccorrere i feriti.

Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso per un sospetto politrauma.