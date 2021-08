Famiglia vip contagiata dal Covid a Forte dei Marmi

Famiglia vip contagiata dal covid. È successo a Forte dei Marmi. A risultare positivi al test per il coronavirus sono stati l’influencer Beatrice Valli, il compagno Marco Fantini e i tre figli.

Ad annunciarlo è stata la stessa star del programma televisivo Uomini e donne di Mediaset: “Ho fatto il tampone – dice – perché dovevo tornare a Milano per alcuni impegni lavorativi, come sempre succede, per precauzione e sono risultata positiva. Con me anche Marco (Fantini, il suo compagno, ndr) e i bambini”.

L’intera famiglia, nonostante abbia contratto il virus, sta bene e concluderà il periodo di ferie, presumibilmente in quarantena, nella casa di Milano.